Volley Modica: la squadra U19 è vice campione regionale

Risultato di rilievo ottenuto dalla formazione under 19 della Volley Modica che lo scorso 25 aprile a Santa Teresa Riva si è laureata vice campione regionale di categoria acquisendo il diritto di rappresentare la Sicilia alla fase nazionale che si terra a San Giustino dal 14 al 19 maggio.

I giovani biancoazzurri si giocheranno la qualificazione sfidando nel proprio girone i lucani della Polisportiva Venosa, gli umbri della Sir Safety Perugia (squadra che poche ore fa ha vinto lo scudetto in Superlega) e i lombardi del Vero Volley Monza.

“Sono molto contento del risultato ottenuto dalle nostre giovani promesse – dichiara il presidente Ezio Aprile – perchè è frutto di un lavoro fatto con i ragazzi del nostro vivaio, con il la collaborazione da qualche anno con la Free Volley Vittoria. Questo è un risultato importante per la nostra società che viene ripagata dal lavoro fatto in questi anni dai nostri tecnici e in maniera particolare in questa stagione da coach Ciccio Italia. Torniamo dopo diversi anni di assenza a giocarci la fase nazionale e speriamo di essere all'altezza di rappresentare il nostro territorio e la nostra regione”.