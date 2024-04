Savoca, gita sociale over 65 in Calabria alla scoperta di testimonianze storiche

“Due giorni dedicati ad incontri sociali, ricreativi e culturali per alcuni residenti di Savoca che hanno aderito all’iniziativa della gita sociale over 65 anni in Calabria promossa dall’Amministrazione comunale in cui i partecipanti sono stati accompagnati alla scoperta di alcuni siti storici ed artistici”.

Commenta con entusiasmo il vice sindaco, Maria Carmela Miuccio, promotrice dell’evento, le giornate alla scoperta delle meraviglie calabresi, dal museo archeologico di Reggio Calabria al santuario di Natuzza Evolo a Paravati per il primo giorno, per poi passare alla vista guidata di Tropea e di Pizzo il secondo giorno.

“Non sono mancati i momenti dedicati al benessere ed alla socializzazione – prosegue la Miuccio – ma anche alle degustazioni dei prodotti tipici della zona, il tutto nell’ottica dell’aggregazione sociale per gli over 65 anni, portando avanti il nostro programma di politiche sociali rivolto all’inclusione ed alla partecipazione attiva dei cittadini”.

L’intento dell’amministrazione è stato proprio quello di prevenire l’isolamento e favorire il mantenimento delle condizioni di benessere psico-fisiche degli anziani e, a tal fine, anche su richiesta della collettività, saranno organizzati altri eventi che, negli scorsi anni, a causa della situazione epidemiologica, sono stati fortemente limitati.