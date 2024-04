Tappeto di sabbia al Corso a Floridia, si avvicina l'ora del Palio Ascensione 2024

Arriva il tappetino di sabbia in corso Vittorio Emanuele a Floridia. Il segnale della vigilia dell'1 Maggio è inequivocabile. Si avvicinano le corse dei cavalli per il Palio dell'Ascensione 2024. I cavalli partecipanti alla finalissima saranno abbinati ai quartieri di Floridia e dal Santuzzo, Silvana Volante dal palco annuncia che in caso di vittoria del loro cavallo, ci sarà un'altra festa nel rione. L'attesa a Floridia è febbrile, come se si dovesse disputare il Palio di Siena. Un po' meno soddisfatti sono i commercianti del Corso che con la sabbia sull'asfalto vedono penalizzate le loro attività. Una decina di giorni di disagi che saranno compensati da un'affluenza record di visitatori in occasioni delle corse dei cavalli.