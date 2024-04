Il M5s presenta la lista per le Europee nella Circoscrizione Isole

"Il M5s nella circoscrizione Isole vuole provare in tutti i modi a conservare i due seggi. Se questo dovesse accadere sarebbe un grandissimo risultato. Come M5s puntiamo a guidare il fronte alternativo alle destre e in Sicilia faremo di tutto per riuscirci. Sono certo che i siciliani daranno un segnale alla destra e a FdI e questo segnale avrà come faro il M5s. Le percentuali? In Sicilia spero in un testa a testa con FdI". Così il coordinatore siciliano del M5s, Nuccio Di Paola, durante la conferenza stampa per presentare la lista dei sei candidati siciliani alle Europee nel collegio Isole.