Modica, è morto il 39enne rimasto ustionato mentre lavorava nella sua casa

E' morto, al Centro grandi ustioni di Catania, Alessandro Brafa, 39 anni, il giovane modicano che il 23 aprile scorso era rimasto coinvolto in un incidente mentre eseguiva alcuni lavori a casa, in via Iachinoto Saverio, nei pressi di via Tirella: era stato investito da una fiammata durante la lavorazione di alcuni diluenti. Aveva riportato ustioni nel 70 per cento del corpo e la sua pur forte fibra nulla ha potuto. Alessandro è morto questo pomeriggio. Lascia la moglie e due figli. Ai familiari le condoglianze di Nuovo Sud.