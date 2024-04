Modica, consegnati i lavori dell'ex Albergo dei poveri: finanziamento di 3 milioni di euro

Consegnati alla ditta EdilZeta di Modica i lavori di restauro e completamento dell'ex Albergo dei Poveri di Modica Alta. L'importo dei lavori è di 3 milioni di euro dai fondi PNRR. “Un altro intervento che arriva con un finanziamento PNRR Rigenerazione urbana - dichiara il sindaco, Maria Monisteri -. Sono 3 milioni di euro destinati a ridare lustro e luce all’ex Albergo dei Poveri. La durata dei lavori è prevista in 545 giorni e l’appalto è affidato all’Impresa EdilZeta. Un altro passo avanti nel processo che stiamo portando avanti per dare nuova vita a edifici storici di Modica. La rivitalizzazione poi di Modica alta passa anche dalla riqualificazione di opere strategiche come appunto, l’ex Albergo dei poveri".

“Non solo è una struttura piena di storia e simbolica per la città di Modica - afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Drago - ma diventerà la ‘casa’ di tantissimi ragazzi che in quei luoghi troveranno spazi idonei alle proprie attività. Infatti, saranno costruite sale lettura, spazi di coworking, aule multimediali e tantissimo altro. Attività come coprogettazione, condivisione e socializzazione saranno favorite all’interno di questa struttura che porterà tantissimi giovani a vivere Modica Alta. Credo che sia questa la strada giusta per ridare vita a questi quartieri: riqualificare tutti i nostri palazzi storici e ridarli alla Città; così rivive Modica alta. Lo stiamo facendo già con Palazzo Denaro Papa e ora, con la consegna odierna dei lavori, possiamo dirlo anche per l’ex Albergo dei poveri”.