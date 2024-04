Ragusa, conferenza dei servizi in Prefettura sul fenomeno delle fumarole

Il fenomeno delle fumarole nei territori della fascia trasformata del Ragusano è stato al centro della conferenza dei servizi in Prefettura, a Ragusa. E' stata evidenziata la necessità di autorizzare l’attività dell’impianto di compostaggio di Vittoria, in contrada Pozzo Bollente e attiguo alla discarica dismessa, che potrebbe fornire una prima risposta al conferimento dei rifiuti urbani; mentre per i residui di verde (“fratte”) prodotti nella fascia trasformata, in attesa della realizzazione di un idoneo impianto di compostaggio, si è deciso di prevedere dei centri di raccolta nelle diverse aree territoriali dei comuni coinvolti.

Questi ultimi interventi dovranno tener conto del teorico volume di produzione della “fratta”, mediamente accertato negli anni, da comunicare alla Regione affinché siano individuate le necessarie aree di stoccaggio. Tale soluzione emergenziale consentirebbe, unitamente ai programmati ed intensificati controlli presso le “serre”, di contrastare efficacemente il fenomeno delle “fumarole”.

L’Assessore Regionale Territorio e Ambiente, Elena Pagana, presente al vertice, ha garantito impegno e disponibilità ed ha, altresì, evidenziato la possibilità di accedere ad apposite agevolazioni, per le aziende che decidessero di attuare scelte ecosostenibili.