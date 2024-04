Marco Zambuto, genero di Cuffaro, in corsa alle Europee con Stati uniti d'Europa

L'ex sindaco di Agrigento, in passato nel Pd a trazione renziana, Marco Zambuto, compagno della figlia di Totò Cuffaro, segretario della Dc, è pronto a fare parte della lista Stati Uniti d'Europa per la circoscrizione Isole alle europee dell'8 e 9 giugno.

La lista dovrebbe essere depositata domani.

Intanto la Democrazia Cristiana comunica "con rammarico di non aver raggiunto alcun accordo con la lista Stati Uniti d'Europa".