La Regione finanzia la ristrutturazione dell'elipista di Floridia: lavori completati

Grazie ad un finanziamento della Regione siciliana, ottenuto dal parlamentare del Pd, Tiziano Spada, è stata ristrutturata e ammodernata la pista dell'elisoccorso a Floridia. A darne notia è stato il sindaco Marco Carianni che hasottolineato come la sua amministrazione tenga in particolar modo alla salute dei cittadini. Dopo i lavori eseguiti e la funzionalità dell'impianto di illuminazione, la struttura verrà consegnata alla Tenenza dei carabinieri di viale Pietro Nenni. "Speriamo - ha detto il primo cittadino - che la superficie in questione venga utilizzata il meno possibile per l'atterraggio ed il decollo dell'eliambulanza".