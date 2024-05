Modica. Il film su Raffaele Poidomani, il regista Ivano Guido: rendere "popolari" le sue opere

Raffaele Poidomani (1912-1979), lo scrittore modicano per troppo tempo dimenticato o catalogato tra i nostalgici intellettuali di un malinconico provincialismo, è il protagonista del film-documentario “Quanto scritto rimane” del regista Ivano Guido. Una rivalutazione di facile lettura che ha messo in risalto l’originale interpretazione del personaggio-Poidomani da parte del regista. Accanto alla documentazione sul lavoro dello scrittore e al racconto della sua vita, i “camei” sceneggiati da attori di compagnie teatrali modicane che contribuiscono a dare allo spettatore un piacevole approccio al film.

“Il film è fondato, principalmente, sul lavoro di Raffaele Poidomani - afferma il regista – e dà voce a chi ha le competenze per fare un’analisi critica delle opere di Poidomani. Non è un saggio ma un documentario e abbiamo fatto una scelta: sceneggiare tre momenti letterari tratti da scritti di Raffaele Poidomani. Adesso è opportuno chiedersi: come fare per dare all’opera di Poidomani un respiro ampio, come far diventare popolare “quanto scritto” e farlo conoscere alle nuove generazioni? Tutto ciò che è stato conservato di Poidomani lo dobbiamo ad un’azione di puro mecenatismo del cugino, Umberto Poidomani, che, purtroppo, non è più con noi. Credo che il testimone dovrebbe adesso passare alle Istituzioni e al mondo della cultura per continuare un necessario e meritorio percorso di conoscenza del valore letterario dell’opera di Raffaele Poidomani”.