Estate, sbarco vietato di mezzi di non residenti alle Pelagie

Lampedusa e Linosa, per il secondo anno consecutivo, tornano a chiudere sbarco e circolazione dei mezzi motorizzati per chi non è residente e per le imprese che non hanno sede legale sulle isole. A firmare il decreto, dopo la delibera della giunta comunale, il nulla osta della Prefettura di Agrigento e il parere favorevole della Regione, è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Lo stop, per l'estate 2024, è stato imposto per Lampedusa dal primo al 31 agosto. Lo scorso anno il divieto invece è andato dal 25 luglio al 3 settembre. Sempre per quest'anno, su Linosa sarà invece vietato sbarcare mezzi dal primo giugno al 30 settembre. Lo scorso anno il divieto è andato dal primo giugno al 31 ottobre. Su Lampedusa, a partire da domani e fino al 31 agosto, è vietato lo sbarco dei veicoli a motore adibiti alla ristorazione mobile e ai mercati ambulanti.