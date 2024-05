Pure Laura Abbadessa rinuncia alla candidatura per le Europee

Dopo l'ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto, in passato nel Pd a trazione renziana, compagno della figlia di Totò Cuffaro, anche Laura Abbadessa rinuncia a una sua candidatura nella lista Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione Isole. L'ipotesi di una candidatura di Abbadessa, avvocato e consulente dell'assessore alla Famiglia in Sicilia Nuccia Albano della Dc, moglie del magistrato Massimo Russo, assessore alla Sanità nel governo di Raffaele Lombardo, era circolata ieri insieme a quella di Zambuto. "Non posso accettare la candidatura propostami dal leader di Italia Viva - scrive Abbadessa in una nota -, non ci sono le condizioni per svolgere serenamente la campagna elettorale.Non ho mai fatto politica attiva, non sono mai stata militante di alcun partito; ho tanti amici che militano in diversi partiti, con i quali, da cittadina, condivido valori ed ideali. Ho percepito, però, che sulle mie relazioni personali con alcuni esponenti della DC si sarebbe montata un'inammissibile propaganda strumentale che mi costringe a rinunciare all'esercizio di un mio diritto per non mettere a repentaglio la mia dignità personale e la serenità della mia famiglia". "Se gli elettori della DC si fossero riconosciuti nella mia candidatura e nel mio nuovo impegno politico . prosegue -,questo sarebbe accaduto alla luce del sole ed in maniera trasparente, come avviene in una vera democrazia". "Ringrazio davvero Matteo Renzi, politico che stimo da sempre, e l'amico Davide Faraone - conclude Laura Abbadessa -per avermi fortemente voluto all'interno della loro lista".