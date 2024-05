Fuoco a Floridia in un Centro di revisione di camion nella zona artigianale

Dopo via Spagna, il fuoco non abbandona Floridia. E questa volta i danni in qualche modo sono stati limitati. Questo pomeriggio il fuoco è divampato nel piazzale di un Centro di revisione di mezzi pesanti nella zona artigianale di proprietà di M.C., imprenditore con altre attività commerciali a Floridia.

Le fiamme non hanno risparmiato un furgone, un trattore stradale e un pulmino. L'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Siracusa ha evitato che le fiamme potessero intaccare il deposito che rea chiuso in occasione della Festa dell'1 Maggio. Sul posto anche la polizia locale che ha chiuso la strada in entrata ed uscita , durante la fasi di spegnimento. Al momento non si conoscono le cause del rogo, anche se tra le ipotesi più accreditate è quella dell'esplosione di una batteria. Sarà la relazione dei vigili del fuoco a stabilire l'esatta dinamica. Secondo quanto si apprende, all'interno del capannone, c'erano veicoli di diverse decine migliaia di euro in attesa di revisione.