Fdi, a Siracusa iniziata l'era Coletta: il partito compatto su Scorpo alle Europee

Si è tenuta ieri sera, nella sede di corso Gelone a Siracusa, la prima riunione del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, convocata dal neo commissario provinciale Salvo Coletta. L'incontro, durato un paio d'ore, ha visto due momenti di confronto interno, prima tra i dirigenti eletti al recente congresso provinciale, poi coinvolgendo i diversi presidenti dei circoli territoriali e amministratori locali, quali sindaci e consiglieri comunali. Accanto al neo commissario provinciale Coletta, entrambi i parlamentari della provincia, il Deputato Nazionale Luca Cannata e il Deputato Regionale Carlo Auteri, il componente dell'assemblea Nazionale Pietro Forestiere. Un momento della riunione è stata occasione per pianificare gli eventi in vista delle imminenti elezioni europee, insieme ad Alessia Scorpo, imprenditrice che, alla chiamata del partito guidato da Giorgia Meloni per una candidatura siracusana, ha risposto portando in dote grande entusiasmo. “Dalla partecipata riunione sono emerse unità e condivisione in vista delle imminenti elezioni - è il commento di Salvo Coletta, a margine del suo primo impegno da commissario del partito - tutti consapevoli di avere un importante traguardo per Fratelli d'Italia nella nostra provincia, che oltre a essere elettorale e’ il proseguimento del percorso di crescita di un gruppo forte e sano a beneficio del nostro territorio. Fissati già i prossimi appuntamenti per la settimana prossima con i tesserati e con un grande evento alla presenza di un Ministro esponente del Governo Meloni”