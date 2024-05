Landini al Concertone del 1° Maggio: "Bisogna cancellare leggi balorde su lavoro"

"Il vero male e' la precarieta' e per questo bisogna cancellare leggi sbagliate. Visto che noi in Parlamento non ci siamo, abbiamo deciso di lanciare una campagna di firme perche' e' venuto il momento che i cittadini possano decidere di cambiare le leggi balorde che sono state fatte". Lo dice il segretario della Cgil, Maurizio Landini, al Concertone del Primo maggio. "L'Italia in Europa e' uno dei Paesi che ha il tasso di occupazione tra i piu' bassi e quando si dice che e' cresciuta l'occupazione, dobbiamo vedere di che cosa stiamo parlando, di che tipo di occupazione si tratta - aggiunge Landini commentando i dati diffusi dal governo - abbiamo 4 milioni che sono part-time involontari, vuol dire che fanno poche ore non perche' hanno deciso loro; abbiamo 3 milioni di contratti a termine che continuano a esserci e nel 2023 su quasi l'84% dei contratti di lavoro attivati erano contratti precari: a termine, interinale, a chiamata. Quello che va guardato e' anche la qualita' dell'occupaizone che si determina. In piu' - spiega ancora - continuano ad esserci dei salari bassissimi"