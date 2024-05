Cateno De Luca ricoverato al Policlinico di Messina, la diagnosi: una polmonite

Dopo accertamenti medici è stato riscontrato un caso di polmonite in stato acuto, associato a un significativo stress psicofisico e a un eccessivo affaticamento. Attualmente, Cateno De Luca è sottoposto a un trattamento farmacologico intensivo, il quale richiede la sua completa concentrazione in un ambiente privo di stress emotivo. Di conseguenza, ogni attività che possa causare stati emotivi è stata sospesa. Lo dice l'ufficio stampa do Sud Chiama Nord sulle condizioni del leader del partito, colto da malore due giorni fa e ricoverato a Messina. "I medici - continua la nota - hanno raccomandato un congruo periodo di degenza in ospedale. Domani, sulla base di ulteriori accertamenti, verrà comunicata la durata prevista della permanenza al policlinico di Messina. È essenziale che Cateno De Luca si dedichi esclusivamente al suo recupero psicofisico durante questo periodo, pertanto la partecipazione a qualsiasi altra attività risulta impossibile".