Sbalzato dal muletto, morto operaio a Gioia del Colle

Tragedia sul lavoro in provincia di Bari. Un operaio di 59 anni di Gioia del Colle è morto dopo un incidente avvenuto ieri in un'azienda. L'uomo sarebbe stato sbalzato da un muletto che stava manovrando e ha riportato ferite risultate mortali.

"Con profondo sgomento ho appreso la drammatica notizia del decesso di un nostro concittadino sul proprio posto di lavoro.

A nome dell'intera comunità di Gioia del Colle, esprimo tutta la mia vicinanza ed il mio cordoglio ai familiari e a tutte le persone colpite da questo immane dolore", scrive sui social il sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo.

L'operaio si chiamava Corrado Buttiglione ed aveva 59 anni. L'incidente è avvenuto in un'azienda metalmeccanica lungo la provinciale 29, a pochi chilometri dal centro cittadino.