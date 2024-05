Gemellaggio Caltagirone – Arnsberg: venerdì 3 delegazione tedesca in Municipio

Una delegazione di una quarantina di persone fra cui rappresentanti delle istituzioni, di associazioni e imprenditori dei diversi settori di Arnsberg, la città tedesca in cui risiedono molti emigrati calatini o i loro discendenti e con cui Caltagirone è gemellata, sarà ricevuta nel salone di rappresentanza “Mario Scelba” del municipio, dal sindaco Fabio Roccuzzo e dal presidente del Consiglio comunale Francesco Incarbone, venerdì 3 maggio, alle 11. I tedeschi saranno a Caltagirone da giovedì 2 (il giorno in cui, alle 18,30, in Cattedrale, sarà pure celebrata una Santa Messa in memoria di Patrizia Calcagno, prematuramente scomparsa e a lungo pilastro dell’associazione Caltagirone – Arnsberg) a lunedì 6 maggio. In programma anche incontri con alcune aziende di Caltagirone con le quali già da alcuni anni Arnsberg intrattiene rapporti commerciali.

Il gruppo sarà accompagnato da Aldo Lo Bianco, che è stato, sin dal suo avvio nel 2010, uno degli artefici del gemellaggio con la città teutonica.