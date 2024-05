Auto investe capriolo a Bisignano: animale salvato in una scarpata

Era stato investito da un'auto in transito e poi, anche a causa delle ferite riportate, era precipitato in una scarpata adiacente alla sede stradale rimanendo immobilizzato per ore.

Un esemplare adulto di capriolo è stato soccorso da una squadra di vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza che è intervenuta alle prime luci dell'alba, con il supporto di un esperto del settore Speleo alpino fluviale del Corpo, in una zona alla periferia di Bisignano.

Ad allertare gli operatori specializzati dei Vigili del fuoco sono stati i carabinieri che hanno notato l'animale in difficoltà.

Il recupero dell'ungulato, rimasto per molto tempo bloccato in un angolo della scarpata, è stato reso possibile grazie ad una manovra speleo detta in gergo di 'calata e recupero'.

L'animale ferito è stato soccorso e trasportato in una zona sicura dove è stato affidato alle cure del personale veterinario. Una volta tornato in buone condizioni il capriolo verrà rimesso in natura.