Palermo, tenta di corrompere carabinieri per sfuggire etilometro: denunciato a piede libero

Istigazione alla corruzione e guida sotto l'effetto di alcol. Con queste accuse i carabinieri della Compagnia di Partinico (Palermo) hanno denunciato un uomo di 45 anni, residente all'estero, che fermato dai militari mentre era a bordo della sua auto a cercato di non sottoporsi all'alcoltest, offrendo ai militari 300 euro come compenso per chiudere un occhio ed evitargli la verifica del tasso alcolemico. Effettuato il test, l'uomo è risultato con un tasso superiore alla norma e a quel punto ha di nuovo tentato di corrompere i carabinieri per evitare la multa e ha messo una banconota da 50 euro accanto all'etilometro.