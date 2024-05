Incendio a Palermo in un depositi: distrutte 2 motrici e semirimorchi

Un incendio è divampato la scorsa notte in un deposito di viale Lanza di Scalea, a Palermo, non distante da palazzo Gamma. Numerose squadre dei vigili del fuoco sono ancora impegnate a spegnere le fiamme e bonificare la zona.Nel rogo sono stati coinvolti due motrici e relativi semirimorchi. Sono intervenuti anche i tecnici del nucleo regionale avanzato Nbcr. Nell'incendio sono andate in fumo anche sostanze inquinanti. Le indagini sono condotte dalla polizia.