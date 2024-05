Siracusa, denunciato per furto di telefonino ed evasione

Nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato un uomo di 43 anni per i reati di furto ed evasione dai domiciliari.

In specie, gli agenti intervenivano nei pressi di via Elorina per la segnalazione di un utente che aveva individuato nel quarantatreenne l’autore del furto del proprio telefonino.

I componenti della Volante riuscivano a rintracciare l’uomo, grazie alla descrizione fatta dalla vittima, nei pressi di Via Columba.

Dalle prime indagini esperite si acclarava, inoltre, che il sospettato era già conosciuto alle forze di polizia perché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Al termine delle incombenze di legge, il quarantatreenne è stato denunciato per i reati di evasione e di furto aggravato.

Il cellulare rubato veniva trovato addosso al denunciato.