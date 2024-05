Europee, Bandiera apre la campagna elettorale a Siracusa: mille supporters

Nei locali del centro congressi dell’Open Land si è tenuta la convention per l’apertura della campagna elettorale di Edy Bandiera candidato alle elezioni Europee del 8 e 9 giugno nella lista Libertà con Cateno De Luca.

Una manifestazione partecipatissima. Circa un migliaio di persone venute dal capoluogo e dalla provincia hanno condiviso la scelta del vicesindaco di Siracusa di scendere in campo per questa importante competizione elettorale. Erano presenti, ed hanno portato il loro saluto, i sindaci di Riposto, On. Davide Vasta, di S. Agata Li Battiati, Dott Marco Rubino e la Società Sportiva del Siracusa Calcio con il presidente Alessandro Ricci, l’amministratore delegato Salvo Montagno e il Direttore generale Alessandro Guglielmino. Al tavolo dei relatori erano presenti, oltre al candidato, il segretario regionale di Sud chiama Nord, nonché sindaco di S. Teresa di Riva, On. Danilo Lo Giudice, il consigliere comunale Nadia Garro e il coordinatore comunale Alessandro Spadaro. Doveva essere presente anche il leader del partito Cateno De Luca che non ha potuto partecipare per un malessere che lo ha costretto a qualche giorno di stop della campagna elettorale.

Il tema del deficit di rappresentanza politica del nostro territorio che comporta evidenti difficoltà nell’amministrazione locale è stato il motivo principale che ha spinto Edy Bandiera ad accettare questa sfida. Importanti i temi affrontati nel suo intervento da Edy Bandiera, che forte della sua esperienza sul campo da ex assessore regionale all’agricoltura e pesca, ha messo in evidenza quali sono le contromisure da attuare in Europa per il comparto agricolo e della pesca. La platea ha mostrato un grande entusiasmo e un forte attaccamento alla battaglia politica che il nostro territorio deve affrontare.

(nella foto Edy Bandiera con Danilo Lo Giudice)