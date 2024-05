Modica, no ai bus turistici in corso Umberto: c'è chi non osserva il divieto

E' entrata in vigore da circa una settimana l'ordinanza del comando della Polizia locale di Modica con la quale si vieta la circolazione dei bus turistici e dei mezzi pesanti lungo il Corso Umberto. L'ordinanza stabilisce anche nuove regole per la sosta dei pullman turistici e per i bus extraurbani. Nei primi giorni l'ordinanza è stata rispettata ma, con il passare dei giorni, si comincia a riprendere le "vecchie abitudini" approfittando, anche, dell'assenza di agenti della Polizia locale a causa delle ben note carenze di organico che si assottiglia di giorno in giorno favorendo il caos con sosta selvaggia, strombazzare al minimo rallentamento, inutili passeggiate in auto. Per non parlare delle rumorose evoluzioni di scooteristi in vena di "impennate", sgommate di auto condotte da giovani che hanno voglia di farsi notare in centro storico. Malgrado la situazione di emergenza nel settore della Polizia locale, bisogna trovare una soluzione che salvaguardi la vivibilità del centro storico di Modica.