Candidatura Vannacci, Salvini: "Nessun maldipancia nella Lega"

Mal di pancia nella Lega per Vannacci? "No, la Lega è nata sul territorio. Se ognuno a livello territoriale, in Friuli voterà il candidato friulano, in Sicilia uno siciliano, mi sembra naturale. Noi abbiamo scelto di offrire a tutti gli italiani una candidatura di valore e onore come quella di Vannacci. Poi ci sono tre preferenze. Anche io a Milano potrò scegliere tre candidati". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenuto a Mattino Cinque.