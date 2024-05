Calcio, da oggi il Palermo. in ritiro in vista della partita contro l'Ascoli

Da oggi il Palermo sarà in ritiro. Lo ha deciso il club rosanero all'indomani della sconfitta di La Spezia e dell'ennesima prova incolore di Brunori e compagni. Il cambio di allenatore non ha sortito effetti e dopo l'arrivo di Michele Mignani al posto di Eugenio Corini sono arrivati tre pareggi e due sconfitte. L'ultimo successo risale allo scorso 10 marzo in occasione della trasferta di Lecco. La squadra è tornata ad allenarsi questa mattina a Torretta in vista dell'ultima sfida casalinga della stagione regolare in casa contro l'Ascoli (ore 15). La preparazione proseguirà nella giornata di domani al Palermo CFA di Torretta.