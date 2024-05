Riaprire la casa museo Antonino Uccello a Palazzolo, la petizione on line raggiunge 400 firme

Ha raccolto oltre 400 firme in poche ore la petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org per chiedere la riapertura della ‘Casa Museo - Antonino Uccello’, antropologo, etnografo, poeta e scrittore, scomparso a Palazzolo Acreide nel 1979.

A lanciare la petizione il comitato locale ‘La finestra su Palazzolo’ che si rivolge direttamente alla Regione Sicilia per chiedere ‘l’urgente e improrogabile riapertura della Casa Museo nell'assoluta consapevolezza del ruolo della stessa nel tessuto economico e culturale della città. Due stagioni sono ormai trascorse dalla chiusura dovuta ai lavori di ristrutturazione e restauro, ma a tutt'oggi - continua la petizione - nonostante l'ufficialità della consegna-lavori alla Direttrice, la Casa Museo continua inspiegabilmente a rimanere interdetta al pubblico”.

Inaugurata nel 1971 dallo stesso Antonino Uccello, la Casa Museo rappresenta per i promotori della petizione non solo un’importante attrazione turistica ma “un luogo identitario e prezioso nel quale risiedono l’origine e le radici delle tradizioni immateriali che animano il tessuto sociale di Palazzolo Acreide da generazioni”.

“Chiediamo quindi di firmare - è l’appello della petizione - affinché questo luogo unico possa tornare a vivere ed essere animato da chiunque”.

Link alla petizione: Change.org/RiapriamoCasaMuseoAntoninoUccello