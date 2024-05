Modica, alla Distilleria Alma medaglie d'oro e d'argento 2024 della London Spirits Competition

A Modica, città patrimonio dell'UNESCO, celebre per il cioccolato che si tramanda da generazione in generazione, prende vita un’altra eccellenza, DISTILLERIA ALMA, la distilleria di Rum, frutto di un sapiente lavoro di ricerca e analisi sul campo.

Un progetto coraggioso e sfidante ideato da tre imprenditori - Annalisa Spadaro, Hugo Gallardo e Alejandro Lopez -, che intendono valorizzare il territorio siciliano attraverso la riscoperta di materie prime come la canna da zucchero che sono state abbandonate per secoli.

L’azienda segue l’intera filiera che partendo dalla coltivazione della canna da zucchero arriva fino all’imbottigliamento. E con il primo lotto della referenza Mater Rum messo in commercio, ha conquistato un importante riconoscimento, la medaglia d’oro alla London Spirits Competition 2024, una prestigiosa competizione internazionale alla quale hanno partecipato oltre 2000 marchi di distillati, provenienti da più di 80 Paesi nel mondo. Così, l’Italia tradizionalmente paese di amari e grappe viene premiata in una nuova categoria tutta da scoprire. Ma oltre al Rum anche il Mater Gin si è aggiudicato la medaglia argento.

«Siamo davvero orgogliosi di aver ricevuto questi riconoscimenti che testimoniano il nostro impegno in un progetto in cui crediamo molto. Vogliamo infatti portare in l’Italia e nel mondo l’eccellenza del nostro territorio», afferma il co-fondatore Hugo Gallardo.