Modica raccontata dai suoi abitanti: arrivano le passeggiate di quartiere di "Modicaltra"

A maggio arrivano le Passeggiate di Quartiere:

quattro appuntamenti per conoscere Modica

raccontata dai suoi abitanti.

Maggio per Modicaltra sarà il mese delle Passeggiate di Quartiere. In

attesa della nuova edizione del Cinema di Quartiere, Modicaltra torna

tra i vicoli e i luoghi dimenticati della città. Da Giacanta a Modica

Alta, passando per Cartellone e Vignazza, le passeggiate vedranno

l’alternarsi di momenti dedicati all’approfondimento storico e

culturale e di ricordi degli abitanti dei quartieri, custodi di storie

e di memorie del passato.

L’iniziativa nasce dal desiderio di conoscere meglio alcuni dei

quartieri più antichi della città, tornando a passeggiare tra vicoli e

strade ormai quasi dimenticati. Grazie alle parole degli abitanti-guida rivivranno storie, superstizioni e aneddoti, ma anche tradizioni

e usanze le cui origini si perdono nei secoli.

La prima passeggiata sarà sabato 4 maggio e proporrà un itinerario tra

storia e superstizioni nel quartiere Giacanta. A guidare i

partecipanti saranno le parole di Marcella Burderi, docente, autrice

ed esperta di memorie orali degli iblei, e Mauro Cavallo, artista e

poeta modicano.

Sabato 11 maggio si passeggerà alla scoperta del quartiere Vignazza,

accompagnati da Francesco Galazzo, appassionato cantore del suo rione.

Sabato 18 maggio si tornerà indietro nel tempo: grazie alle parole di

Giovanni Favaccio, avvocato e cultore di storia e tradizioni locali,

si entrerà nel cuore di Cartellone alla ricerca dell’antico ghetto

ebraico.

A chiudere le Passeggiate di Quartiere sarà Giuseppe Catteri,

conoscitore della storia di Modica e collezionista di memorabilia

locali, che sabato 25 maggio proporrà un itinerario a Modica Alta, tra

storie, usanze e ricordi d’infanzia.

Ogni passeggiata è gratuita e avrà la durata di un’ora e trenta

minuti, con partenza alle ore 10.00 dai punti di incontro stabiliti.

Per informazioni e aggiornamenti, consultare le pagine social di

Modicaltra.