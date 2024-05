Medio Oriente, governo Israele annuncia morte di un ostaggio negli attacchi del 7 ottobre

Un ostaggio israeliano detenuto nella Striscia di Gaza dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre è stato dichiarato morto. Lo hanno annunciato le autorità dello stato ebraico e i familiari.Dror Or, 49 anni, era detenuto nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre, ha dichiarato in una nota stampa il kibbutz Be'eri, dove viveva e i cui residenti sono stati tra i più colpiti dall'attacco al territorio israeliano da parte del movimento integralista islamico palestinese Hamas.Sua moglie, Yonat, è stata uccisa nell'attacco, mentre due dei loro tre figli, Noam e Alma, rispettivamente di 17 e 13 anni, sono stati rapiti e poi rilasciati nell'ambito di un accordo di tregua alla fine di novembre."È stato confermato che Dror Or, rapito da Hamas il 7 ottobre, è stato ucciso e il suo corpo è trattenuto a Gaza", ha dichiarato il governo israeliano sul suo account ufficiale X, aggiungendo che Alma, Noam e il loro fratello Yahli sono ora orfani.