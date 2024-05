L'eurodeputata uscente Tardino (Lega) a Siracusa incontra i suoi sostenitori

L'eurodeputata uscente della Lega, Annalisa Tardino, ieri sera, accompagnata dal commissario provinciale, Enzo Vinciullo, ha incontrato in un locale cittadino, un gruppo di sostenitori a Siracusa. Tardino ha detto a chiare lettere di essere stata opposizione al Parlamento di Europeo, ma di avere lavorato con serietà nelle 4 Commissioi delle quali ha fatto parte e di avere portato a compimento il suo mandato, senza cercare poltrone. Annalisa Tardino ha rimarcato i finanziamenti arrivati a Siracusa per merito del vice premier, Matteo Salvini, più volte citato da Vinciullo, per avere mantenuto gli impegni presi con i siracusani. La parlamentare di Licata, che vive però da 20 anni a Palermo, si è detta contraria ad un esercito europeo, ribadendo che la strada per fermare le guerre è quella del dialogo e della diplomazia per arrivare alla pace.