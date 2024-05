Catania: Aeroporto Fontanarossa, arrestato borseggiatore

Aveva scelto un bar dello scalo etneo per mettere a segno i suoi colpi, un 39 enne catanese, pregiudicato, che l'altro giorno non è, però, sfuggito all'occhio attento dei Carabinieri della Stazione Aeroporto che lo hanno arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari in questione lavorano anche all'interno dell'hub aeroportuale per garantire la sicurezza degli utenti e la scorsa mattina, stavano svolgendo un servizio di prevenzione nei pressi del terminal degli arrivi, dove i passeggeri sbarcano appena arrivati a Catania. Quest'area è di libero accesso a tutti cittadini, anche quelli che non devono partire, ed è dotata di vari locali commerciali per rendere più "dolce" l'attesa di chi attende l'arrivo dei viaggiatori. Proprio presso un bar che sforna specialità siciliane, i Carabinieri hanno visto il 39enne "all'opera", seduto ai tavolini del locale, intento a rovistare, con atteggiamento guardingo, all'interno di uno zaino marrone, che subito dopo portava via con sé. I militari hanno, così, iniziato un servizio di osservazione discreta a distanza per seguire le sue mosse e capire quando sorprenderlo nel momento più opportuno.

L'uomo è stato, perciò, arrestato e il suo arresto convalidato dall'Autorità Giudiziaria, mentre lo zaino è stato restituito al legittimo proprietario, un cittadino bolognese che era in vacanza nell'isola, che ha ringraziato i militari dell'Arma per il tempestivo intervento che ha salvato la sua vacanza.