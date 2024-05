Europee: Chinnici "mi candido per continuita' lavoro su temi importanti"

"La mia scelta di rimanere sul campo è per continuare a lavorare sui temi importanti della giustizia, della legalità, della lotta alla criminalità organizzata e il riciclaggio, temi su cui ho speso dieci anni del mio impegno per una normativa organica e molto avanzata su questi aspetti. Ma anche su un altro tema, a me caro, che sono i diritti umani e la tutela dei bambini e delle donne". Così a Sky Start l'europarlamentare di Forza Italia, Caterina Chinnici, spiega i motivi della sua ricandidatura nel collegio isole per le prossime elezioni europee. L'esponente azzurra, sulle candidature di altri partiti, sottolinea: "Nel caso della Salis massimo rispetto per la sua scelta ma c'è preoccupazione per la politicizzazione della sua vicenda, in caso di elezione il procuratore potrebbe chiedere la revoca dell'immunità e rischia di continuare a essere detenuta mentre il governo sta facendo una battaglia per lei". Infine, su uno dei temi principali su cui discuterà il prossimo Parlamento europeo, la Difesa comune, la Chinnici conclude: "Occorre avere un esercito e una Difesa comune europea perché l'Ue deve necessariamente avere una voce forte ai tavoli delle trattative e per lavorare alla pace".