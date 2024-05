Pallamano, penultima di campionato: Scicli in casa

Si gioca sabato la penultima giornata dl campionato di serie B Drago di pallavolo maschile. Lo Scicli Social Club gioca in casa ospitando la compagine del Beach Team Messina, attuale quinta in classifica con 25 punti, in una gara dove, ormai, non c’è più niente in palio, ma che servirà sicuramente a determinare le posizioni finali di classifica e per salutare nel migliore dei modi possibili il finale del campionato. Di fronte ai gialloverdi la compagine messinese di mister Tommaso D’Arrigo decisamente in forma, come dimostra la posizione in graduatoria. Non sarà semplice rifarsi dopo il 35-28, subito a Messina nel match di andata, ma la voglia dei gialloverdi è tanta per tornare a sorridere dopo la sconfitta di Alcamo. Occorrerà solidità in difesa, mentre in fase offensiva dovranno mostrarsi pungenti e precisi, peculiarità che è quasi sempre mancata all’appello in questa stagione.

Il coach Giovanni Marino come sempre fa un analisi molto equilibrata: “Anche in modo saltuario in questa settimana ci siamo allenati perché vogliamo farci trovare pronti contro un avversario di tutto rispetto. Gli avversari hanno tanti giovani che non si arrendono mai e sino dei bravi tiratori. Noi dobbiamo giocare con calma senza farci trascinare dalla loro rapidità e voglia di fare. Da parte nostra daremo spazio ai nostri giovani che stanno dimostrando di attraversare un buon momento, come fatto nelle ultime partite”.

Fischio d’inizio alla 19,30. La gara sarà diretta dal duo arbitrale: Micciulla/Manuele.