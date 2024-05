A Siracusa demolite le baracche ed i box abusivi in via Italia 103

Dalla mattinata odierna è in corso di esecuzione a Siracusa e un’altra operazione di bonifica per liberare i terreni di proprietà pubblica da costruzioni abusive ripristinando le condizioni di legalità, oggi nel quartiere di via Italia 103.

Questa operazione, esito delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è il prosieguo di altri interventi finalizzati al ripristino della legalità in zone sensibili del capoluogo aretuseo.

L’operazione si avvale dell’apporto di appartenenti alle tre forze di polizia territoriali e al Reparto Mobile di Catania che sono intervenuti, insieme a personale del comune, nel luogo interessato per procedere alla rimozione del materiale dei manufatti, alcuni dei quali nei giorni scorsi già demoliti da coloro che li avevano costruiti abusivamente.

L’azione di contrasto all’abusivismo ed al degrado urbano, condotta senza soluzione di continuità dalle autorità preposte, ha ingenerato, in coloro i quali pensavano di poter proseguire indisturbati nell’occupazione di spazi pubblici, la convinzione a desistere da tale illecita condotta.