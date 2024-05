Giarre, due studenti dell'Istituto Leonardo trionfano al concorso giornalistico contro mafia e illegalità

Ancora un altro successo per l’ I.i.s “Leonardo “ di Giarre, che con suoi due studenti, frequentanti la seconda “G”, trionfa al concorso giornalistico “Apri la finestra sulla tua città e raccontaci dove vedi la mafia, l’ illegalità e le ingiustizie”, indetto dalla Fondazione Giuseppe Fava , in collaborazione con l’ Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

A vincere con l’elaborato “Condanna all’ innocenza” lo studente Salvo Tropea, che si è classificato tra la rosa dei vincitori. Una menzione speciale, è stata assegnata alla studentessa Chiara Odette Sgroi, con l’elaborato “L’ ombra del consenso”.

La cerimonia di premiazione dei vincitori è in agenda, venerdì 10 maggio, alle 10.30, al Piccolo Teatro di Catania.

Sensibilizzare i giovani alla conoscenza e all’approfondimento dei temi legati alla legalità e al contrasto delle mafie, partendo dall’osservazione e descrizione della realtà del territorio in cui vivono, è stata la mission del concorso giornalistico “Apri la finestra sulla tua città e raccontaci dove vedi la mafia, l’illegalità e le ingiustizie”, promosso dalla Fondazione che porta il nome di Giuseppe Fava, il giornalista ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio del 1984.Il concorso è promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e si inserisce nell’ambito delle attività culturali che la Fondazione Fava propone da anni per i giovani, rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie di tutta l’ isola ed intende ricordare la figura del giornalista, che ha sacrificato la propria vita per la libertà di espressione.

Piena soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Tiziana D’ Anna, che si è complimentata con gli studenti vincitori, dell’ I.i.s “Leonardo” e con la docente di lettere Francesca Licosi, per avere portato avanti la scrittura in tutte le sue declinazioni.