Siracusa, tenta di rubare in una gelateria a Ortigia: inchiodato dal video

La scorsa notte agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, sono intervenuti nei pressi di una nota gelateria di corso Umberto ove, poco prima, un uomo di 34 anni aveva tentato di introdursi all’interno con l’intenzione di perpetrare un furto.

Le immediate indagini, esperite dai componenti della Volante, hanno consentito di individuare, grazie alle immagini di un sistema di videosorveglianza, l’autore del tentato furto e del danneggiamento che è stato, pertanto, denunciato.

Inoltre, agenti delle Volanti, transitando nei pressi di un locale sito in Ortigia, hanno sorpreso alcune persone che, dopo aver rubato delle bottiglie di alcolici dall’esercizio commerciale, li vendevano a poco prezzo ad altri soggetti.

I precisi riscontri, esperiti nell’immediatezza dei fatti, hanno consentito di denunciare un uomo di 40 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per furto, e un uomo di 50 ed una donna di 51, entrambi conosciuti alla Polizia, per il reato di ricettazione degli alcolici.