Europee, Antonio Nicita: "Le liste del Pd sono competitive"

"Comporre le liste elettorali non è mai facile. Nel Partito Democratico, poi, la sfida è dare rappresentanza a una comunità veramente plurale. Non c'è qualcuno che 'comanda', ma un reale confronto democratico", ha dichiarato Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nella circoscrizione Isole, intervenendo a 'Specchio dei Tempi' su RaiNews. "Le liste presentate dal Pd alle europee sono molto competitive. Trasmettono un messaggio chiaro: vogliamo rafforzare l'Europa politica.

Vogliamo dare a cittadine e cittadini europei risposte coordinate su tanti aspetti che incidono sulla nostra vita quotidiana: dal clima, alla sanità, alla pace, fino alla cooperazione internazionale", ha proseguito Nicita. "La competizione elettorale ci mette davanti a due idee diverse di Ue. La nostra non è un'idea di Europa delle nazioni, in cui ogni Stato membro dice e fa quello che vuole e non si cura degli altri. La nostra è un'idea di Europa che coopera nelle grandi sfide internazionali, proprio come è avvenuto durante la pandemia. È un'idea di Europa forte, capace di ridistribuire il benessere e di insistere su solidarietà e coesione. La stessa che, per fare un esempio concreto, ha adottato la direttiva sul salario minimo", ha concluso.