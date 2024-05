Vinciullo (Lega): il Comune di Siracusa affitta locali a prezzi stracciati

L’Amministrazione Comunale di Siracusa avrebbe pubblicato un bando con il quale dà la possibilità a privati di prendere in affitto i locali dell’ex Convento del Ritiro, in via Mirabella, a prezzi stracciati. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, commissario della Lega in provincia di Siracusa.

"La cosa è almeno anomala se non surreale! Il Comune, infatti, paga canoni significativi per locali che ha in affitto e che sono destinati ad uffici comunali, nello stesso tempo, però, pensa di cedere i propri immobili a prezzi stracciati, andando contro quella che è la buona prassi amministrativa di un padre di famiglia. Infatti - ha proseguito l’On. Vinciullo - cosa fa un buon padre di famiglia? Affitta un appartamento a costi altissimi e nello stesso tempo concede, invece, il proprio immobile a prezzi stracciati, se non politici? Per questo motivo - ha concluso Vinciullo - chiediamo all’Amministrazione Comunale di adottare la strategia del pater familias, cioè prima utilizzi i propri immobili e poi prenda in considerazione l’ipotesi di prendere in affitto quelli dei privati e, se proprio ha una sovrabbondanza di immobili, li conceda in affitto a prezzo di mercato".