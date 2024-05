Vertical Winter Tour 2024: ecco come Brancamenta è diventato protagonista del tour sulle piste da sci

Quella che si è appena conclusa è stata una stagione sciistica molto soddisfacente per tutti gli appassionati di sci e snowboard: grazie alle abbondanti nevicate di fine marzo, infatti, tanti impianti sciistici sono rimasti aperti fino ad Aprile inoltrato, permettendo a tanti amanti della neve di godere di bellissime giornate all’aria aperta.

Però la stagione 2024 non sarà ricordata solo per questo.

Infatti le più belle e popolari vette innevate d'Italia si sono trasformate in un palcoscenico di puro piacere grazie al Vertical Winter Tour 2023-2024 di Radio Deejay e al suo protagonista indiscusso: Brancamenta . Questo iconico liquore alla menta di Fratelli Branca Distillerie ha portato l'intenso brivido del piacere che lo contraddistingue da sempre anche ad alta quota, in ogni tappa dell'evento, deliziando gli avventurieri con il suo gusto unico e rinfrescante.

Il tour è partito con grande entusiasmo dalle piste da sci di Cervinia lo scorso 28, 29 e 30 dicembre, per poi continuare il suo viaggio fino a metà marzo, toccando tappe indimenticabili in alcune delle località sciistiche più rinomate d'Italia (San Martino di Castrozza, Andalo, Sestriere, Prato Nevoso, Pila, Canazei, Bormio e Arabba). Ogni tappa è stata un'occasione unica per assaporare il gusto di Brancamenta rigorosamente ghiacciato, e per creare attimi unici di convivialità e divertimento.

Lo stand Brancamenta, lo spazio appositamente allestito per la degustazione e l’incontro con l’iconico amaro alla menta di Fratelli Branca Distillerie, è stato il cuore pulsante di ogni tappa del Vertical Winter Tour. Qui, gli appassionati delle piste da sci hanno potuto godere del classico "perfect serve" di Brancamenta, rigorosamente ghiacciato e servito sottozero. Il liquore, rinomato per le sue proprietà dissetanti e rinfrescanti, rese uniche dalla presenza dell'essenza della pregiata menta piperita del Piemonte, ha conquistato il palato di tutti coloro che hanno deciso di vivere un'esperienza di gusto indimenticabile.

Non solo Brancamenta liscio. A partire dalla tappa di San Martino di Castrozza il 27 e 28 gennaio, è stata introdotta una novità golosa per far conoscere a tutti ulteriori possibili utilizzi del liquore alla menta: il "Brancachoco", una deliziosa cioccolata calda arricchita con il tocco distintivo di Brancamenta. Questa coccola extra ha reso ogni momento di relax sulle cime innevate ancora più speciale e avvolgente.

E non è finita qui. Per gli amanti della neve e dell'energia pura, Fratelli Branca Distillerie ha portato sulle piste da sci anche Borghetti, il liquore di vero caffè espresso, pronto a riscaldare i cuori e gli animi degli sciatori più incalliti. Grazie a energiche e simpatiche hostess munite di sci e con uno zaino gigante a forma di Borghettino, il liquore al caffè più amato dagli italiani è stato distribuito sulle piste, regalando un tocco di calore e allegria ad ogni avventura sulla neve.

Le date e le tappe del Vertical Winter Tour 2023-2024 sono state un'occasione per vivere un'esperienza indimenticabile, all'insegna del gusto e della convivialità. Brancamenta e Borghetti hanno portato il loro inconfondibile stile sulle piste da sci, trasformando ogni discesa in un momento di puro piacere e divertimento. E così, anche sugli sci, il re delle bevute ghiacciate si è confermato protagonista assoluto, regalando emozioni uniche e indimenticabili a tutti i partecipanti e ricordando che il brivido di piacere intenso non conosce stagione ideale: il brrr è una sensazione indimenticabile in ogni momento dell’anno.