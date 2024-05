Lite in un liceo, accoltellato un 15enne a Reggio Calabria

Un giovane è stato ferito con un coltellino al culmine di una lite tra due ragazzi 15enni a scuola. È accaduto al liceo scientifico "Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria. In base alle prime ricostruzioni, a seguito di una lite per futili motivi uno dei due ragazzi ha estratto un coltellino e ha colpito il compagno. Il ragazzo ferito è stato trasportato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e, secondo quanto si apprende, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria che indagano sull'accaduto.