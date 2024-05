Palio dell'Ascensione a Floridia, mercoledì le eliminatorie con 26 cavalli sul tracciato

Sono 26 i cavalli che prenderanno parte alla fase eliminatorio del Palio dell'Ascensione 2024 che si disputerà l'8 aprile a Floridia. Ancora riservati i nomi dei cavalli che si contenderanno 'accesso alle semifinali, mentre il tracciato di corso Vittorio Emanuele è stato completato. Transenne installate e sabbia sul percorso. La sfida si correrà sui 700 metri in sabbia. Dei 26 partecipanti alle eliminatorie, 10 andranno a casa. Rimarranno solo 16 i cavalli che si affronteranno il 10 maggio. Due cavalli saranno abbinati ai quartieri storici di Floridia, mentre la finalissima si disputerà nella domenica dell'Ascensione, il 12 maggio. L'attesa per la gara è spasmodica ed in questa vigilia on si parla d'altro. I cavalli ed i fantini si allenano quotidianamente per ben figurare nella competizione che richiama il pubblico delle grandi occasioni.