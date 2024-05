E' stata ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania la bambina di 10 anni investita da un'auto a Giarratana. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe uscita da un bar e sarebbe stata investita da una vettura che transitava e che non avrebbe fatto in tempo ad evitarla. La bambina ha sbattuto la testa e ha riportato un serio trauma cranico. Sul posto i carabinieri per i rilievi.