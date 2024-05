Intervento di soccorso per recuperare un turista tedesco sull'isola di Vulcano

Allertati dalla Centrale Operativa del 118 nella tarda mattina di venerdì 3 maggio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un turista tedesco di 83 anni, infortunatosi nelle zone sommitali dell'isola di Vulcano. I soccorritori del CNSAS Sicilia, imbarcati su eliambulanza 118, dalla base dell'Ospedale Papardo di Messina hanno raggiunto in volo l'isola e successivamente a piedi il punto dell'incidente, in un'area impervia in vetta al cratere.

L'infortunato, che presentava un sospetto trauma facciale, a seguito di una caduta, è stato immobilizzato e imbarellato dalla squadra di soccorso del CNSAS Sicilia e dai sanitari dell'equipaggio 118, per essere trasportato tramite barella portantina fino alla piazzola d'atterraggio, ed elitrasportato al pronto soccorso del Policlinico di Messina.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è il soggetto di riferimento esclusivo per ogni Servizio Sanitario regionale e per le Centrali Operative 118, per la risoluzione di interventi di soccorso in ambiente montano, impervio ed in grotta, ed opera sempre in stretto coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale, con il Sistema di Emergenza e Urgenza delle Regioni, con i servizi di elisoccorso, con le Centrali del Numero Unico di Emergenza 112.