La notte di San Sebastiano, da Floridia e Solarino a piedi per devozione (IL VIDEO)

Sono cominciati questa notte i festeggiamenti di San Sebastiano Martire. Migliaia di fedeli dei Comuni del Siracusano, in segno di devozione, hanno raggiunto a piedi Melilli, in attesa dell'apertura della Basilica Santuario, avvenuta stamane alle 4. Centinaia e centinaia i devoti che da Floridia e Solarino, sono arrivati a Melilli per la festa "ri Maju”, Ripercorsi simbolicamente 610 anni di storia. Tanti i punti di soccorso e di ristoro durante il tragitto della Protezione civile e della 'Misericordia'. I festeggiamenti andranno avanti fino a domenica prossima, 12 maggio, in una Mellili, illuminata e sempre più opulenta. I pellegrini sono stati accolti in piazza e nel corso principale del paese dai 'nuri'.

(Video di Paolo Bascetta)