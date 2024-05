Patto delle Aci, il ministro Urso spiega gli 8 milioni di finanziamenti

"Questo progetto, significativo, era arrivato undicesimo e quindi poteva utilizzare solo fondi residualli che non erano sufficienti. In base alle sollecitazioni arrivate, abbiamo trovato altre risorse che era possibile allocare. In questo modo è stato possibile finanziare sia il Patto delle Aci, che così giunge al massimo della richiesta di 8 milioni". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la presentazione del decreto di finanziamento del Patto delle Aci.

"Abbiamo soddisfatto le esigenze dei territori che avevano presentato i progetti. Questo è il sistema giusto che mette insieme le amministrazioni. Adesso vogliamo andare oltre affinché questo sistema diventa un modello. Vogliamo rendere il territorio attrattivo per lo sviluppo turistico durante tutto l'anno" ha continuato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

"Accanto al polo dell'Etna Valley c'è quello di Termini Imerese che stiamo rilanciando dopo anni di attesa. Ci può essere un modello di sviluppo siciliano che accanto al modello industriale pone quello turistico".Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy,