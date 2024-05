Omicidio - suicidio a Palermo, spara al marito e poi si toglie la vita

Marito e moglie sono stati trovati morti, uccisi con colpi di pistola, nel loro appartamento in via Notarbartolo a Palermo. Si tratterebbe di un omicidio- suicidio.

La donna, Laura Lupo, agente della polizia municipale di Palermo, di 62 anni, è stata trovata con la pistola in mano e quindi avrebbe ucciso il marito, Pietro Delia, commercialista di 66 anni, prima di togliersi la vita. A dare l'allarme la figlia della coppia che non riusciva a parlare con i genitori. I vigili del fuoco aprendo la porta di casa delle vittime hanno trovato i corpi. Indagano i carabinieri.