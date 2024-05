Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, a Ragusa convegno della Cna

La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro prima di ogni cosa. E devono essere per tutti. Questo il filo conduttore degli interventi che si sono succeduti nel corso del partecipato convegno sul tema organizzato dalla Cna Costruzioni di Ragusa. Lo hanno evidenziato il questore di Ragusa Vincenzo Trombadore, Giusy Saraceno, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro e la presidente dell’Anmil di Ragusa, Maria Agnello, nei loro interventi di saluto. Lo ha chiarito con forza e competenza Bruno Giordano, magistrato alla Corte di Cassazione e già direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, il quale nel suo intervento ha anche sottolineato come serva un unico organismo che sappia coordinare le tante istituzioni preposte al controllo. Lo ha precisato Paolo Ravalli, direttore dello Spresal presso l'Asp di Ragusa, illustrando il Sistema informativo aziendale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Siap), uno strumento utile per i cittadini, imprese, operatori sanitari ed enti pubblici, dove sono inserite informazioni aggiornate e affidabili sulle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro.

L o hanno avvalorato il presidente della Cna Territoriale di Ragusa, Giuseppe Santocono, Pino Brullo, responsabile del settore ambiente e sicurezza della Cna e Giorgio Stracquadanio, responsabile territoriale di Cna Edilizia. Al presidente nazionale di Cna Costruzioni, Enzo Ponzio, presente all’incontro, sono state affidate le conclusioni.