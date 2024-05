Europee, Leoluca Orlando (Avs): " Più Palermo in Europa"

Leoluca Orlando, capolista nelle Isole per Alleanza Verdi Sinistra alle Elezioni Europee 2024, ha aperto oggi la propria campagna elettorale a Palermo. "Piu' Palermo in Europa - ha detto, tra l'altro - piu' Sicilia e Sardegna in Europa, piu' Mediterraneo in Europa. Avs non e' alleanza di scopo ma di progetto. Vi e' un concreto pericolo di alleanza tra efficiente struttura burocratica di Bruxelles e la destra sovranista. Il mio impegno e' per portare voce del Sud dentro Unione Europea, cogliendo la storia del Mediterraneo come appello alla dignita' umana. L'Unione Europea e' un'unione di minoranze, dipende da noi se sara' la fonte di tutti i mali o una fonte di salvezza".