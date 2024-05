Palermo, Fdi apre la campagna elettorale per le Europee

Scrivere prima degli altri "Giorgia" (Meloni) per rafforzare l'azione di governo e dare una svolta anche in Europa grazie al consenso popolare.

E' l'appello che lanciano i maggiorenti di Fratelli d'Italia, a Palermo, nel giorno dell'apertura della campagna elettorale dell'eurodeputato uscente Giuseppe Milazzo.

Così, dopo la convention di ieri pomeriggio alle Ciminiere di Catania, organizzata dall'ex assessore regionale alla salute Ruggero Razza, per mobilitare al voto i sostenitori della Sicilia orientale, oltre 800 tra simpatizzanti, amministratori e parlamentari hanno affollato in mattinata il cinema Lux per avviare le operazioni elettorali in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno prossimi. L'obiettivo in Sicilia, non tanto nascosto, è quello di eleggere nella circoscrizione Sicilia-Sardegna tre deputati al Parlamento europeo. I candidati, oltre a Milazzo, sono il sardo Salvatore Deidda, presidente della commissione alla Camera dei deputati, l'assessore al turismo della Regione Siciliana Elvira Amata, la deputata regionale Giusy Savarino, l'ex assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, il sindaco di Gravina (Catania) Massimiliano Giammusso e Alessia Scorpo, ex presidente del consiglio comunale di Floridia (Siracusa) e imprenditrice nel settore della grande distribuzione. Le tre preferenze costringono i candidati ad accordi, tra questi c'è quello maturato tra il palermitano Milazzo e il catanese Razza che si sosterranno a vicenda nella corsa in Europa. "Se Giorgia Meloni - ha detto Milazzo - ha creato oggi quello che è ormai il più grande partito d'Italia lo si deve al fatto che ha aperto a tutti questo grande movimento. Gli italiani riconoscono in lei un punto di riferimento per la nostra nazione, ma anche una guida salda per i conservatori europei. Noi vogliamo aiutare e non vessare i nostri agricoltori e pescatori, vogliamo più attenzione e meno buracrazia dall'Europa". Tra i presenti, oltre ai candidati Deidda, Razza, Savarino, anche Manlio Messina, vicecapo gruppo vicario alla Camera, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, Giampiero Cannella, coordinatore della Sicilia occidentale e vice sindaco di Palermo, Carolina Varchi, deputato segretario della Camera.